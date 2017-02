Ricky Martin sorprendió con inesperada revelación sobre John Travolta | VIDEO

Ricky Martin ha sorprendido a más de uno. El cantante fue invitado al programa ‘Watch what happens live with Andy Cohen’ para hablar sobre diversos temas. En un momento, fue consultado sobre el primer hombre que le llamó la atención.

La respuesta dejó a sus seguidores impresionados, pues se trataba de John Travolta en su interpretación en ‘Fiebre de sábado por la noche’. El cantante confesó que quedó encantado luego de verlo en la película.

“Wow, me estás retrocediendo mucho… El personaje de Travolta en ‘Saturday Night’ con esta ropa interior negra… ¡Todavía lo recuerdo! En ese entonces vi esa película como ocho veces y no sabía por qué", dijo el artista.

Actualmente, el Ricky se encuentra feliz con su pareja Jwan Yosef y ya tienen planes de casarse. Así lo revelaron en una entrevista para el show de Ellen DeGeneres.

A Cohen le confió que la boda se realizará a lo grande. "No tengo idea (de cuándo será la boda). Pero será grande. Voy a hacer un montón de ruido. Será una boda de tres días ¡Vamos a divertirnos!", contó.

Por su parte, su novio se ha mostrado feliz por la noticia."Pienso hacer mucho ruido. Será una boda de tres días", explicó el artista en el programa radial de Andy Cohen (Sirius XM).