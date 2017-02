Alejandra Baigorria llora en vivo por ser vinculada sentimentalmente con Ignacio Baladán | VIDEO

Alejandra Baigorria se cansó de las críticas y comentarios de su vida sentimental luego que se emitiera un rumor que la integrante de ‘ La corredora de autosse cansó de las críticas y comentarios de su vida sentimental luego que se emitiera un rumor que la integrante de ‘ Esto es guerra ’ habría finalizado su supuesto romance con Ernesto Jiménez por Ignacio Baladán.

La expareja de Mario Hart se mostró afligida, cansada y apenada por todas las críticas que se le vienen omitiendo en las redes sociales por la supuesta infidelidad y su nuevo romance.

“Es que eso que me metan (el público) es bien fácil. Yo no me he metido en ninguna relación . ni nada. No le debo nada a nadie. Probablemente mañana salga con mis amigas y me vean con un chico y ya me van a vincular con él”, dijo.

Yo estoy soltera y estoy tranquila. Pero basta cualquier cosa para que hablen (...) Sentir este acoso es terrible. Desde la mañana ves a las cámaras en mi casa. Los vecinos se quejan y me quieren sacar del edificio”, contó.

“Yo no estoy llorando por un desamor o algo así. Ese cargamontón que estoy recibiendo todos los días por cualquier cosa creo que cualquier persona se desmorona. Voy a entrenar y tengo las cámaras. Voy a dormir y tengo las cámaras ahí”, explicó cómo se siente.