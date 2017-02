Andrés Wiese presentó a su hermano en redes sociales | FOTO

Andrés Wiese sorprendió a sus más de 100 mil seguidores en Instagram al colgar una fotografía junto a su hermano menor. “Bros”, escribió para describir la imagen y enseguida logró más de 11 mil me gusta y 193 comentarios.

“Qué hermoso, ¿cómo se llama?”, “el dilema entre decirte novio o cuñado”, “qué bello”, “lo que se hereda no se hurta”, fueron algunos de los comentarios que recibieron los hermanos en la red social. Si bien Andrés no etiquetó al joven, usuarias pedían que revele su identidad.

Bros !!! Una publicación compartida de Andrés Wiese (@andreswiese_r) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 3:16 PST

Hace dos meses, se especuló que el actor tenga una relación con la actriz Vania Accinelli, pero él lo negó. "Leí que nos tomaron fotos a todos (los actores de 'Al fondo hay sitio') afuera de la celebración (del final de grabaciones) y, bueno, tienen que poner algo. (Lo que retratan son) Muestras de afecto con Vania como las tengo con Magdyel (Ugaz) o Nataniel (Sánchez). Da lo mismo que me tomen una foto abrazando ahorita a Magdyel y pongan mañana que tengo algo con ella (...) Yo le tengo mucho cariño a todo el elenco y a Vania también", manifestó Wiese para las cámaras de ‘América espectáculos’.

No solo descartó romance con Vania Accinelli, el actor que dio vida a ‘Nicolás de las Casas’ reveló que ya no está solo. “Yo estoy muy bien, estoy en una relación, pero no voy a dar más detalles que eso. ¡Qué viva el amor!", acotó.