Instagram: el romántico mensaje de Hugo García a Mafer Neyra por su cumpleaños | FOTO

Hugo García sorprendió a Mafer Neyra en Instagram. El exguerrero le dedicó tiernas palabras a la joven youtuber por el día de su cumpleaños y colgó una imagen de ambos en la que se besaban.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Eres una chica increíble y te mereces todo lo mejor. Que este año sea uno lleno de éxitos y bendiciones en tu vida. Te amo con toda mi alma y siempre seguirás siendo mi niña engreída”, escribió Hugo García en la red social.

Feliz cumple mi amor ❤️❤️ eres una chica increíble y te mereces todo lo mejor que este año sea uno lleno de éxitos y bendiciones en tu vida TE AMOOOOO con toda mi almaaa y siempre seguirás siendo mi niña engreida #baberoparami Una publicación compartida de Hugo Garcia (@hugo87garcia_) el 21 de Feb de 2017 a la(s) 9:51 PST

Hace unos días, en ‘Esto es Guerra’, Hugo García se mostró indignado y molesto contra la producción del programa luego de su eliminación. “No me dejaron decir todo lo que siento, me quitaron el micro, como suelen hacer”, inició contando en su cuenta de Twitter.

"Me eliminaron de un programa para el que trabajé 3 años. Di todo de mí en las competencias, no tuve ningún mal comportamiento. Me pareció pésima la forma en que se me trató al eliminarme", escribió.

"Hay algo que no tuvieron conmigo cuando me eliminaron, se llama educación", agregó.

Según comentó El Tribunal, la lesión de Hugo García en la pierna no le permite competir al 100% en 'Esto es Guerra', motivo por el cual decidieron que fuera eliminado.