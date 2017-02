Kylie Jenner se burla de sí misma con aplicación de Snapchat | VIDEO

La familia Kardashian Jenner es una flamante seguidora de la red social, Snapchat, y como tal aprovechan para estar en contacto con su público. Esta vez, la menor del clan, Kylie Jenner utilizó un filtro que agranda los labios.

El último lunes 20 de febrero, la joven se puso frente a la cámara y deformó su rostro con un filtro que hizo que sus labios se vieran muchísimo más grandes de lo que son en realidad.

"Oh por Dios, Kim (Kardashian) escucho lo que dices sobre esos rellenos labiales", dijo bromeando, haciendo referencia a un video de Snapchat que su hermana mayor publicó antes usando el mismo filtro. "A veces simplemente me salgo de control. ¡No me puedo controlar! Yo amo los labios súper grandes", dijo.

Ver a la joven jugar con esta aplicación es una gran muestra de seguridad que tiene con su cuerpo. Como se sabe, Kylie Jenner se aumentó el tamaño de sus labios hace dos años.

Incluso hace una semana la propia celebridad subió una imagen divertida de sus labios en su cuenta de Instagram.

