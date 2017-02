Instagram: Alondra García Miró desata polémica por sobreexposición de su piel | FOTO

Instagram preocupó a algunos seguidores con su bronceado. Alondra García Miró es una de las modelos peruanas en estar en constante actividad en sus redes sociales, pues una última fotografía que subió enpreocupó a algunos seguidores con su bronceado.

piel muy oscura por lo que cientos de fans comentaron que debe cuidar mejor su piel y otros indicaron que la imagen tiene filtro. La exchica de reality compartió una imagen en la que se le ve recostada mientras toma sol. En la imagen se le ve tiene unapor lo que cientos de fans comentaron que debe cuidar mejor su piel y otros indicaron que la imagen tiene filtro.

“ Summer Vibes”, fue la corta leyenda que utilizó la modelo para describir el momento. “¿¿Enserio es un filtro??", "Me encanta tu bronceado", "No te expongas tanto al sol de esa manera, cuida tu piel", "La miro y me da penaaaa su piel", "No te cae morena tu eres linda como estabas", "No te queda el bronceado", son los comentarios de los seguidores de Alondra García Miró.

☀️ Summmer Vibes ☀️bikini @toquedsol #summertan #diadeplaya #sunnyday #peace✌ #sunday #lovesummerdays ☀️❤️ Una publicación compartida de Alondra García Miró (@alondragarciamiro) el 19 de Feb de 2017 a la(s) 3:33 PST

Hasta el momento, Alondra García Miró se ha mantenido en silencio sobre su ruptura con el futbolista Paolo Guerrero, pues de qué se separaron la joven a decidido no aparecer en ningún medio local confirmando o negando el fin de la relación.