Lady Gaga puso a bailar a todos en el show de medio tiempo del Super Bowl | VIDEO

La cantante de música pop Lady Gaga se encargó de dar vida al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LI en el que Atlanta Falcons está derrotando por 21-3 a los New England Patriots gracias a tres touchdowns que llegaron por obra Freeman (17.45), Hooper (21.12) y Alford (27.39).

Al final, la estrella pop decidió lanzarse con uno de los balones del Super Bowl en dirección al público, cumpliendo la promesa que le hizo a sus fanáticos en la previa, para dar paso al colosal show de fuegos artificiales en el cielo de Houston.

