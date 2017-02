Nicola Porcella no va más en Onda Cero y será reemplazado por conocido conductor de TV

El chico reality Nicola Porcella ya no compartirá cabina con Rafael Cardozo en un programa de Radio Onda Cero y ahora el nuevo partner del garoto será Mathías Brivio, quien desde este jueves se incorporó a la conducción de 'El Bunker'.

Brivio, conductor de ‘Esto es Guerra’, aclaró que él no le ha quitado el trabajo a Porcella. Según dijo, el ‘guerrero’ ahora está enfocado en otros proyectos. “Sucede que Nicola está muy ocupado, tiene muchos proyectos, es una persona que va a llegar muy lejos televisivamente hablando. Él ya no tenía tiempo para esto y me dio gentilmente la posibilidad que yo lo haga”, expresó.

“Aquí no hay nada de serrucho, Nicola sabe que lo quiero mucho y que antes de tomar esta decisión la tenía que conversar con él, sabe el cariño que yo le tengo y el cariño que me tiene a mí, así que nada de serrucho”, acotó Mathías que de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana animará 'El Bunker'.

De otro lado, el conductor de 'EEG' defendió al programa ante las críticas que indican que allí arman romances para obtener rating. “Hasta donde yo he visto, no, ahora así los romances fueran armados mira a Yaco y Natalie, si fuera armado, no se van a casar. Lo de Angie y Nicola tampoco es un romance armado. No creo que EEG sea un asidero para armar romances”, explicó.

- Algunos se han sorprendido con el rating que vienen obteniendo, comparado con el de otros años, este último fue el más bajo...

Eso es relativo porque estamos en verano y eso cambia, lo puedes ver en toda la programación nacional, en todos los canales. En verano la gente no está en sus casas, ahora con el calor peor, además estamos en 18 puntos, eso para un programa de señal abierta es un súper rating.

- Se comenta que Michelle Soifer está yendo al programa acompañada de Kevin Blow...

Yo no lo he visto en esta nueva temporada, pero el año pasado sí lo vi, no agarrados de la mano, pero sí lo he visto.

- Estás en EEG, pero Mathi Nait?

Ya acabó la primera temporada, ahora estamos en repeticiones y es decisión del canal saber cuándo habrá una segunda temporada, pero lo bueno es que sigue en el aire todo el verano.