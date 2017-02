Fichan a Nicole Kidman para Aquaman

La actriz australiana Nicole Kidman esta a punto de integrarse al mundo de los superhéroes, pues actualmente negocia con Warner Bros, para sumarse al elenco de la película Aquaman con el personaje de Atlanna, la madre del protagonista interpretado por Jason Momoa.

Sus conversaciones con la compañía se unen a otro ingreso revelado por estos días: la posible contratación de Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down) como el archienemigo del superhéroe acuático, Black Manta. Así, ambos se unirían al reparto que ya confirmó la presencia de Amber Heard (Mera), Patrick Wilson (Orm) y Willem Dafoe (Dr. Vulko).

Aquaman es dirigida por James Wan y se centrará en el superhéroe que hizo su primera aparición en Batman v Superman: el origen de la justicia, y que aparecerá con mayor extensión en La liga e la justicia que se estrena el 17 de noviembre en Estados Unidos. Previamente, será el turno de Wonder Woman, dirigida por Patty Jenkins para mediados de año.

Por estos días, el mundo DC Comics hizo noticia por la salida de Ben Affleck como director de Batman, la nueva entrega centrada en el caballero de la noche, ahora el actor solo será el protagonista.