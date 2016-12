Jennifer Lawrence revela por qué es tan malcriada con sus fans

La ganadora del Oscar Jennifer Lawrence, reveló al Daily Telegraph que su comportamiento arisco y a veces maleducado es solo culpa de la fama. “Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no les conozco”, reflexionó la joven actriz de 26 años sobre el vínculo que se establece entre una estrella de Hollywood y los fans

Una vez más la protagonista de Los juegos del hambre, ha dejado en evidencia que suele ser una mujer honesta, de actitud abierta y sin reparos a la hora de hablar sobre su vida. Como por ejemplo, cuando contó que antes de las ceremonias del Oscar fuma marihuana y que por eso se para cayendo en la alfombra roja.

Sin embargo, Lawrence, está decidida a proteger su burbuja y no hacer demasiado caso a las muestras de cariño de los desconocidos. "He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: ‘Tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad’. Eso es más importante para mí que el hecho de que alguien piense que soy maleducada. Así que dejo claro con mi lenguaje corporal que no quiero estar hablando con un extraño. Y si siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan mmm, sí, no, ok, adiós”.

Otras estrellas de Hollywood como el cantante Justin Bieber o la actriz Amy Schumer también han manifestado su enojo al tener que complacer a tantos fans y el precio alto que tienen que pagar por la fama.