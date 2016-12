Game of Thrones es la serie más pirateada del 2016

Game of Thrones.

Debido al éxito de Game of Thrones, la serie se ha convertido nuevamente en la producción más pirateada del año, lo cual no causa sorpresa porque tiene un gran número de seguidores .

Segpun TorrentFreak, sitio que muestra las ficciones que más han sido descargadas ilegalmente en BitTorrent, el más reciente episodio de la serie basada en la saga literaria Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin fue compartido 350 mil veces en simultáneo, cifra que no dista mucho en comparación con las temporadas anteriores.

Es así que la serie que es protagonizada por Kit Harington, Emilia Clarke y Peter Dinklage se ubica en la primera posición por quinto año consecutivo.

Otra de las producciones que también ha sido bastante pirateada es The Walking Dead, srie que ocupa el segundo lugar en el ranking. El tercer lugar es para Westworld que, protagonizada por Anthony Hopking, se estrenó este año.

El top diez lo completa The Flash, Arrow, The Big Bang Theory, Vikings, Lucifer, Suits y The Grand Tour, respectivamente.