Facebook: esta es la exigente rutina de Flavia Laos para obtener un cuerpo fitness | VIDEO

aprovecha sus días para realizar fuertes entrenamientos y así tener una figura envidiable. La actriz Flavia Laos

En las imágenes, le ve a la protagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ realizar fuertes golpes mientras hace movimientos rápidos en un parque cerca de su casa. En la joven se encargó de subir un video a su cuenta de Facebook , y en la que se ve practicar boxeo junto a su entrenador.

Muchos de sus fans destacaron el desempeño y la exigencia de Flavia Laos por obtener destacados resultados.

Romance

Flavia Laos ha sorprendido al romper su silencio y referirse al fin de su relación con Nicholas Wenzel Terry. Ella, se acaba de mudar a un mini departamento para vivir sola y confesó cómo se siente.

“Yo no me complico con eso de terminar con una pareja. Antes sí, cuando era más chiquita lo hacía, pero hoy en día si no he hecho algo malo no me complico, creo que ha ayudado el hecho de vivir sola, trabajar y tener que pagar yo misma todas mis cosas. Creo que eso me hizo saber qué cosas son las verdaderamente importantes”, inició declarando la actriz a la revista Magaly Teve.