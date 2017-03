Exportaciones a la India sumaron US$ 930 millones en 2016

Al cierre del 2016 las exportaciones a la India sumaron US$ 930 millones mientras que las importaciones del país asiático hacia el Perú fueron de US$ 803 millones, por lo cual la balanza comercial fue favorable – por primera vez- para nuestro país en US$ 127 millones, informó la Embajada India en Perú.

Se precisa que el año pasado la balanza comercial entre ambos países alcanzó los US$1.733 millones, 8% más que en el 2015 cuando se arribó a los US$1.611 millones.

De los envíos peruanos al país asiático destacan las exportaciones tradicionales (US$ 846,6 millones) frente a las no tradicionales ( US$ 83,3 millones), según reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) con data de la Sunat.

Entre las exportaciones peruanas tradicionales lidera el rubro minero, con US$ 831,5 millones, donde los envíos de oro (US$ 447,8 millones) y de cobre (US$ 380,6 millones) fueron los que más se aceleraron (26 % el oro y 78% el cobre , respecto al 2015).

Y del lado de las exportaciones no tradicionales peruanas destacan los envíos de fosfatos de calcio naturales ( US$ 66,2 millones), los cables acrílicos (US$ 4,5 millones), las uvas frescas (US$ 1,4 millones) y la tara en polvo (US$ 0,8 millones).

Por su parte, entre las importaciones indias la mayor demanda se aprecia en los vehículos con motor de émbolo (US$ 83,6 millones), los vehículos ensamblados para transporte de personas (US$ 53,5 millones) y las motocicletas con motor auxiliar (US$ 29,7 millones).

Le siguen los bienes de capital, como las torres y castilletes de hierro y acero (US$ 36,1 millones) y las maquinarias y aparatos para la industria azucarera (7,4 millones). Entre los bienes intermedios lo que más se importó del país asiático son los productos laminados planos de hierro o acero (35,7 millones) y los hilados sencillos (US$ 32,0 millones).