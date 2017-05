WWE Backlash 2017: ¡Jinder Mahal es el nuevo campeón mundial!

Jinder Mahal ha hecho historia en Backlash. El luchador de origen indio derrotó a Randy Orton y se convirtió, por primera vez en su carrera, en campeón de la WWE. Con esto son dos las superestrellas de la India que logran el título máximo, antes lo hizo The Great Khali. tanto los Usos como Kevin Owens retuvieron sus respectivos campeonatos. El resultado de la lucha estelar ha generado miles de comentarios a favor y en contra del nuevo campeón WWE. Curiosamente fue el único título que cambió de dueño puesto que Por otro lado Shinsuke Nakamura debutó con triunfo en el main roster al ganarle a Dolph Ziggler en la primera lucha del evento. En un entretenido combate.

- Mahal no había ganado nunca una lucha de PPV hasta esta noche. El resultado es muy polémico

- ¡Jinder Mahal es el nuevo campeón mundial WWE!

- Un descuido de Orton y aprovecha Jinder Mahal para ganar el combate

- Randy Orton se saca de encima a los ayudantes de Mahal

- Jinder Mahal es el favorito en la casa de apuestas de llevarse el título WWE

- Randy Orton ni espero a que suene el ring.

Antes que iniciará el combate Randy Orton atacó a Jinder Mahal. #WWEBacklash pic.twitter.com/NSmxIXrnrs — Fanáticos (@WWE_Fanses) 22 de mayo de 2017

- ¡Se viene la lucha estelar de la noche! Randy Orton vs Jinder Mahal por el título mundial WWE

- Luke Harper gana el combate. Queda en la incógnita si este feudo con Rowan continuará.

- Los gigantes intentan mostrar sus mejores movimientos. El público aún no termina de engancharse con esta lucha.

- Siguiente lucha: Luke Harper vs. Erick Rowan

- Kevin Owens (C) vencio a AJ Styles por conteo fuera de 10 y retuvo el United States Championship en una gran lucha!

- La pelea de la noche. Gran trabajo de los dos.

- Una muestra de lo que ambos luchadores están dando en el ring.

¡DE LOS NERVIOS! La Lucha por el Campeonato de Estados Unidos no puede estar MÁS TENSA! Quién te gustaría que ganara? #WWEBacklash #WWExFOX pic.twitter.com/vMP90ERAa6 — WWE Español (@wweespanol) 22 de mayo de 2017

- Aj Styles siempre dando luchas muy buenas.

- Una lucha entre Aj Styles y Kevin Owens nunca decepciona.

- Se viene un combate muy interesante. Kevin Owens vs Aj Styles por el título de los Estados Unidos.

- Gana el equipo de Natalya, Tamina y Carmella. La descendiente de la dinastía Hart logró la victoria vía sumisión sobre Becky Lynch.

- Llama más la atención el peinado de Becky Lynch que la misma Charlotte

- Inicia la lucha de parejas entre mujeres.

-Jinder Mahal llega a la arena. Si vence a Randy Orton, sería el primer campeón WWE oriundo de la India.

- Zami Zayn gana el combate con su Helluba Kick. Para sorpresa de muchos.

- El público dividido en esta lucha. Corbin ha recibido mucho apoyo de los fans.

- Siguiente lucha: Sami Zayn vs. Baron Corbin.

- Los Usos retienen los títulos en pareja luego de un corta pero entretenida lucha.

- Los riesgos de estar cerca a la acción.

- Breezango tienen una vestimenta particular

- Inicia la lucha por el Campeonato de Parejas de SmackDown entre Breezango vs Los Usos

- Nakamura vence a Dolph Ziggler en la primera lucha de la noche.

- Nakamura y Ziggler están dando un muy buen combate.

- Comienza el combate. Debuta Nakamura en el elenco principal en un PPV

- La entra del luchador japonés es una de las mejores en WWE

- Nakamura vs Ziggler es la primera lucha del evento

- ¡Inicia Backlash!

- Tyler Dillinger venció a Aiden English en una rápida lucha en el Kick Off de Backlash

Previa

WWE presenta esta noche su segundo PPV del año, Backlash, que cuenta con una interesante cartelera donde se ponen en juego varios títulos, incluyendo el campeonato mundial de la empresa.

Randy Orton y Jinder Mahal lucharán por el Campeonato Mundial de la WWE. Será el combate más importante en la carrera de Mahal y que ha generado muchas opiniones de los fans sobre el empuje a este luchador de ascendencia árabe.

Otro momento esperado por los fans es el debut de Shinsuke Nakamura ante Dolph Ziggler en un PPV del elenco principal. Además Kevin Owens defenderá su título de los Estados Unidos ante AJ Styles.

Horarios de WWE Backlash Perú: 6:00 pm Chile: 7:00 pm Argentina: 8:00 pm Colombia: 6:00 pm México: 6:00 pm Canal en vivo Fox Action Canal 185 Movistar Canal 332 Claro Canal 564 DirecTV Cartelera completa Campeonato Mundial de la WWE: Randy Orton (campeón) vs. Jinder Mahal Campeonato de Estados Unidos de WWE: Kevin Owens (campeón) vs. AJ Styles. Campeonatos de parejas de SmackDown: “The Usos" Jey & Jimmy Uso (campeones) vs. "Breezango" Tyler Breeze & Fandango. Shinsuke Nakamura vs. Dolph Ziggler. Becky Lynch, Naomi y Charlotte Flair vs. Natalya, Tamina y Carmella. Sami Zayn vs. Baron Corbin. Luker Harper vs. Erick Rowan. Kick off: Tye Dillinger vs. Aiden English