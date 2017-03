Barcelona vs. PSG: La sincera confesión de Mascherano sobre polémica falta a Di María | VIDEO

Javier Mascherano aparece esforzándose al máximo para poder detener el avance de su compatriota PSG reclamando la árbitro centro un penal que finalmente no fue concedido a su favor. Según se puede observar en las imágenes,aparece esforzándose al máximo para poder detener el avance de su compatriota Ángel Di María y consigue derribarlo. Asimismo, se puede observar a los futbolistas delreclamando la árbitro centro un penal que finalmente no fue concedido a su favor.

¿Hubo falta o no? El propio El propio Javier Mascherano reconoció tras el partido que sí "tocó" al 'Fideo' y que "por suerte no pitaron" la falta que le cometió a su compañero en la selección de argentina.

“Es una jugada límite. Trato de tirarme. Quizás, obviamente, lo toco, está claro, pero bueno no tengo mucho más que decir. Son jugadas donde nos servía cualquier cosa, lo único que no nos iba era que marcaran ellos y por suerte no pitaron”, dijo Javier Mascherano tras el partido.

A pesar de ello, nadie quita el mérito que logró el Barcelona que consigue seguir con vida en la Champions League gracias al milagro del Camp Nou.