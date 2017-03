Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE en el Camp Nou: hora, canal y alineaciones por Liga Santander | GUÍA TV

Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, el FC Con, el FC Barcelona recibirá en el Camp Nou este sábado 4 de marzo (2.45 p.m. - hora peruana), ya como líder de la Liga en el Camp Nou, a su similar del Celta de Vigo , un gran desafío contra uno de los equipos que esta temporada tumbaron a los 'culés' en la primera vuelta (4-3), tras un partido muy decepcionante de los de Luis Enrique.

Luis Enrique, afronta su primer choque liberado de la presión sobre su continuidad, al anunciar en la conferencia de prensa tras la goleada (6-1) sobre el Sporting de Gijón que ya no seguirá en el banquillo de los 'culés'. Precisamente, el técnico del Barcelona , afronta su primer choque liberado de la presión sobre su continuidad, al anunciar en la conferencia de prensa tras la goleada (6-1) sobre el Sporting de Gijón que ya no seguirá en el banquillo de los 'culés'.

Celta en Balaídos. Líder y con el banquillo con un interrogante a partir del 1 de julio, el Barcelona se planta en el partido contra el Celta de Vigo por primera vez como líder, a excepción de la primera jornada, aunque con el condicionante de que el ahora segundo, Real Madrid, tiene un partido pendiente, precisamente contra elen Balaídos.

Celta de Vigo, del que El encuentro contra el, del que Luis Enrique fue técnico hace tres cursos, llega tras una goleada fácil del Barcelona contra el Sporting (6-1) y con un doble reto: dar una buena imagen, acompañada de un buen resultado contra el grupo gallego, y dejar una impronta en el Camp Nou para que el aficionado confíe en los suyos con vistas al choque del miércoles contra el PSG, tras perder en la ida 4-0.

Real Madrid, pero como no podrá obviar lo que le espera en Europa, requiere de un partido previo al PSG que genere mucha confianza tanto en el césped como en el graderío. El Barcelona necesita un triunfo contra el Celta de Vigo para continuidad y consistencia al momento inesperado en la Liga, pues se ha visto líder tras los múltiples tropiezos del, pero como no podrá obviar lo que le espera en Europa, requiere de un partido previo al PSG que genere mucha confianza tanto en el césped como en el graderío.

El Celta de Vigo aparece como el rival adecuado, por la dificultad que entrañará a los azulgrana medirse contra un rival que le ha puesto las cosas muy difíciles en años anteriores, aunque su última visita al Camp Nou se saldó con un 6-1, tras un 0-1 en la temporada 2014-15.

Ausencias en el Barcelona

Luis Enrique no podrá disponer de los lesionados Mathieu ni Alexi Vidal, y a esta lista de ausencias seguro que se unirá André Gomez, que por indisposición no ha realizado el último entrenamiento. Después de Gerard Piqué y Andrés Iniesta rotasen en el partido frente al Sporting, se les espera en el once inicial para que tengan el punto óptimo de cara al choque de la Champions, mientras que delante, tras los descansos de Messi y Luis Suárez en la segunda parte del miércoles, quizá Neymar podría ser el único que rotase mañana.

En lo táctico, y después de dos apuestas seguidas por jugar con defensa de tres con la posesión del balón, y hacer recular a un medio para unirse al central, todo apunta a que el experimento seguirá contra el Celta de Vigo , ya que la idea parece orientada a que tome cuerpo para el choque contra el PSG por Champions League.

Celta de Vigo

El Celta de Vigo medirá la respuesta del Barcelona tras el anuncio de Luis Enrique de que no continuará la próxima temporada en el banquillo del Camp Nou, donde hace dos años ya sorprendió a los 'azulgranas', al que también desarboló en la primera vuelta con una exhibición futbolística mientras le duró la gasolina.

Celta de Vigo le gusta presionar arriba, asfixiar a sus rivales en campo contrario. Eso es lo que buscará mañana el equipo de Berizzo para contrarrestar la pegada de los atacantes del Quizás la mayor diferencia entre ambos está en que alle gusta presionar arriba, asfixiar a sus rivales en campo contrario. Eso es lo que buscará mañana el equipo de Berizzo para contrarrestar la pegada de los atacantes del Barcelona

En ese descomunal trabajo de presión basó su triunfo en Balaídos y mañana lo intentará repetir, pese a que el técnico celeste ve un Barça diferente al de entonces, tras romper con su 4-3-3 tradicional para liberar, a su entender, a Lionel Messi de jugar en la banda.

Aunque en la previa del partido ante el Espanyol dejó entrever que haría rotaciones para derrotar al Barcelona en el Camp Nou, todo apunta a que finalmente saldrá con un once que se acerque al que viene utilizando en las grandes citas.

La duda está en si apuesta por una línea de tres centrales -Roncaglia, Cabral y Sergi Gómez- y dos carriles -Hugo Mallo y Jonny- o mantiene la habitual defensa de cuatro, de la que se caería en ese caso Cabral o Sergi Gómez.

Si opta por el primer sistema, en el centro del campo actuarían Radoja, Wass y Jozabed, con Iago Aspas y Guidetti en ataque; si sale con cuatro atrás volvería a la banda izquierda Bongonda, Aspas arrancaría como extremo y Guidetti como delantero centro.

Horario

Perú: 2.45 p.m.

México: 1.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m. (EP) / 11.45 a.m. (PT)

Colombia: 2.45 p.m.

Ecuador: 2.45 p.m.

Panamá: 2.45 p.m.

Honduras: 1.45 p.m.

Guatemala: 1.45 p.m.

El Salvador: 1.45 p.m.

Nicaragua: 1.45 p.m.

Costa Rica: 1.45 p.m.

Bolivia: 3.45 p.m.

Puerto Rico: 3.45 p.m.

Venezuela: 3.45 p.m.

Paraguay: 4.45 p.m.

Argentina: 4.45 p.m.

Chile: 4.45 p.m.

Uruguay: 5.45 p.m.

Brasil: 5.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

Portugal: 8.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Francia: 8.45 p.m.

Alemania: 8.45 p.m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

Canales TV

Perú: ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina y ESPN Cono Sur.

España: Canal+ Partidazo.

Estados Unidos: fuboTV, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., beIN SPORTS USA y beIN SPORTS en Español.

Argentina: ESPN Cono Sur, ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina y ESPN Latin America Andina.

Chile: ESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina y ESPN Cono Sur.

Uruguay: ESPN Play Latin America, ESPN Cono Sur y ESPN Latin America Andina.

Colombia: ESPN Latin America Andina y ESPN Play Latin America.

México: Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play Latin America y TDN.

Costa Rica: ESPN Play Argentina y TDN.

República Dominicana: SportsMax.

Ecuador: ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America y ESPN Cono Sur.

Paraguay: ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America y ESPN Cono Sur.

Guatemala: TDN.

Honduras: TDN.

Panamrá: ESPN Play Latin America y TDN.

Portugal: Sport TV2.

Venezuela: ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina y ESPN Cono Sur.

Alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Umiti, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar Jr.

Entrenador: Luis Enrique.

Celta de Vigo: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Sergi Gómez, Roncaglia, Jonny; Radoja, Wass, Jozabed; Aspas y Guidetti.

Entrenador: Eduardo Berizzo.