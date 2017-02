Comerciantes Unidos no completará la lista de 18 jugadores ante Boston River

El técnico de Comerciantes Unidos, Óscar Ibáñez, dio a conocer que el cuadro peruano no completó la lista de 18 jugadores para el duelo de ida ante Boston River en la primera ronda de la Copa Sudamericana 2017.

En diálogo con el programa radial 'La Hora Punta' de Radio Ovación, Ibáñez señaló que el equipo se vio afectado producto de las lesiones de Christian Laura y Jeremías Bogado, que quedarán al margen del equipo.