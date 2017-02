Messi pasó por un ‘vergonzoso’ momento en Egipto cuando le pidieron que hable en inglés | VIDEO

Durante la cena de gala en Egipto, país donde participó de una campaña benéfica, el futbolista argentino Lionel Messi pasó por uno de los momentos más incómodos de su vida.

El presentador del evento le propuso al delantero del Barcelona decir una simple oración en inglés, pero este se negó.

Para algunas personas era porque el argentino tenía miedo a quedar en ridículo, quizás el dominio del idioma no era tan bueno.

¿"Puedes decir 'I love Egypt'?", le propuso el showman, a lo que el futbolista azulgrana, sorprendido, le pidió que le repitiera la pregunta, "¿Cómo?".

"I love Egypt, amo Egipto", le replicó el africano e inmediatamente Lionel Messi lo dijo en español. No contento con eso, el presentador le insistió para que lo diga en inglés, obteniendo un rotundo no.

"No, no, gracias", le respondió el futbolista con una pícara sonrisa hacia el público, que por alguna razón o temor a equivocarse prefirió no hacerlo.

Sin duda, la cena que se llevó a cabo en el Mena House Hotel de Guiza será muy recordado por el argentino.

Cabe recordar la cita en el país africano había sido programada para la semana pasada, pero tras la dura derrota por 0-4 ante el PSG por Champions League hicieron que la ‘pulga’ retomara con su agenda.

Junto a sus hermanos, Messi voló rumbo a Egipto, para realizar un spot contra la hepatitis C, una de las enfermedades que complica a la población de esa región.