Twitter: Borussia Dortmund y un mensaje a Donald Trump sobre el muro | FOTO

La ola de críticas contra Donald Trump por la aprobación de que se construya un muro entre Estados Unidos y México no se detiene y ahora ha llegado nada menos que al deporte rey: el fútbol.

Y es que el Borussia Dortmund, de la Bundesliga, compartió una fotografía en Twitter en la que se aprecia a la gran barra del equipo así como a los jugadores mientras la saludan.

Lo particular de la publicación fue el mensaje que acompañó a la imagen. “El único muro en el que creemos”, señaló el Dortmund, en una clara alusión al anuncio del presidente de Estados Unidos.

The only #wall we believe in. pic.twitter.com/nIL4ws0UY1