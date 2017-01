Carlos Tevez se despide de Boca Juniors en un video de Instagram

El delantero argentino Carlos Tevez fichó hace tres semanas por el Shanghái Shenhua de China y sorprendió a miles de hinchas de Boca Juniors que esperaban se quede más tiempo.

Luego de ello, diferentes especulaciones surgieron sobre su contrato, sus motivos para irse y su relación con la hinchada hasta que por fin salió a hablar.

En un video colgado en Instagram, Carlos Tevez explica las razones de su salida del club del cual es hincha.

“Quiero agradecerle a la gente de Boca por todo el cariño y amor que me dieron y sé que me van a seguir dando. No es fácil tomar la decisión que tomé, ni tampoco es fácil comunicarla. Es difícil decir que ya no soy jugador del club que amo”.

¿Qué lo llevó a firmar por el Shanghái Shenhua?

“Es por distintas circunstancias que lleva la vida. A veces uno tiene que tomar decisiones porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club y las presiones que uno tiene en Boca. Más con todo el cariño y el apoyo que me dieron los hinchas”, comentó.

El video ha generado repercusión entre los fanáticos xeneizes que de a poco comenzaban a superar su partida.