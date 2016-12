Lo que se sabe sobre la verdadera identidad de la madre del hijo de Cristiano Ronaldo

Han pasado algunos años desde que el mundo futbolístico quedó sorprendido cuando el delantero anunció que sería padre por primera vez, pero sin revelar la identidad de la madre. Esto propició las especulaciones y rumores sobre la misteriosa mujer.

Desde 2009, distintas versiones han surgido principalmente en medios británicos y han sido sus propios hinchas quienes han profundizado en estos datos sueltos para dar con la identidad de la mamá del pequeño. Los seguidores de Ronaldo han planteado varias teorías al respecto.

, y que surgió tras una entrevista publicada por el medio inglés The Sun en 2013, indica que ‘CR7’ tuvo un romance pasajero con una mesera estadounidense justo. Al menos eso contó un amigo del luso al diario británico. Se conocieron en Manchester en 2009 y fruto de esa relación fugaz nació el pequeño 'CR7' Jr.

Cristiano pidió que la mujer se realice una prueba de ADN, la cual comprobó su paternidad. Según la teoría de los seguidores, la chica firmó un contrato donde se comprometía a mantener oculta su identidad, además de entregar por completo la custodia al padre. Todo a cambio de 12 millones de euros. La madre, que viviría en Los Ángeles , se habría arrepentido de su decisión, pero sus insistencias por tener un contacto cercano con su hijo no han prosperado.

La otra teoría lanzada por los fans, y publicada por The Sun, sostiene que Cristiano optó por ‘alquilar’ un vientre ya que deseaba convertirse en padre, pero no entablar una relación amorosa estable con alguna mujer.