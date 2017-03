Agenda cultural: conoce qué actividades se proyectarán para esta semana

10 actividades que los centros culturales proyectarán y que el público podrá escoger. Música, conferencia, danza, arte y exposiciones podrás disfrutar durante esta semana. Más deque los centros culturales proyectarán y que el público podrá escoger.

Música

“Quenafro”. El quenista Sigi Velásquez se presenta junto a Arturo Benavides en la percusión y Tito Manrique en la guitarra en un concierto inolvidable. Día: martes 7 de marzo. Lugar: Auditorio ICPNA Miraflores (Av. Angamos Oeste 120). Hora: 7:30 p.m. Boletería: S/30 y S/20. . El quenista Sigi Velásquez se presenta junto a Arturo Benavides en la percusión y Tito Manrique en la guitarra en un concierto inolvidable. Día: martes 7 de marzo. Lugar: Auditorio ICPNA Miraflores (Av. Angamos Oeste 120). Hora: 7:30 p.m. Boletería: S/30 y S/20.

“Underpop Sessions”. El proyecto Underpop presenta un ciclo de conciertos esta vez con la presentación de Barneva (Rock Wave, Electropop), Dead*Pop (Rock Wave, Alternativo) y Undersong (Punk Pop, Alternativo). Día: miércoles 8 de marzo. Lugar: Auditorio ICPNA Miraflores (Av. Angamos Oeste 120). Hora: 7:00 p.m. Boletería: S/15.

Recital de violín y piano. Carlos Johnson en el violín y Katia Palacios en el piano presentan este recital de música de cámara en el que interpretarán obras de compositores alemanes del periodo clásico, romántico y romántico tardío. Día. Jueves 9 de marzo. Hora: 7:30 p.m. Lugar: Auditorio Jinnai, Centro Cultural Peruano Japonés, Av. Gregorio Escobedo 803, Res. San Felipe, Jesús María . Ingreso libre, capacidad limitada

Taller

“Taller de Publicación Digital”. El Taller de Publicación Digital se enfoca en dos tipos de publicaciones de amplia circulación en la comunidad académica y artística peruana e internacional: revista digital y catálogo de arte. Si bien ambas publicaciones poseen cualidades editoriales particulares, en cojunto poseen potenciales para el desarrollo de proyectos editoriales de diversos contenidos y alcance: colecciones de catálogos de arte digitales para centros culturales, galerías o artistas independientes, revistas digitales que combinan activamente imagen y texto en sus ediciones, libros ilustrados y diversos tipos de publicación independiente o de autoedición. Asimismo, conscientes de que el contenido no lo es todo, el taller incorpora no solo herramientas tecnológicas sino también criterios estéticos que te permitirán darle un estilo propio a tu publicación. Día: Sábados del 11 de marzo al 22 de abril. Lugar: ICPNA Miraflores (Av. Angamos Oeste 120). Hora: De 9 a 11 a.m. Costo del Taller: S/80.

Conferencia

“Memoria crítica”. Charla que se realiza en el marco de la exposición “Nadie sale vivo de aquí: Herbert Rodríguez 1979-2016” a cargo del mismo artista. La exposición desarrolla un arte-lenguaje echando mano a imágenes y titulares de los medios de prensa y publicidad de la época, así como materiales que contienen un peso objetual y notablemente pictórico. Un corpus de autonomía creativa sostenida en casi cuatro décadas a través de ensamblajes, collages, fotografía, arte para fotocopia, monotipia, pintura, entre otros. Día: miércoles 8 de marzo. Lugar: Galería Juan Pardo Heeren (Jr. Cuzco 446). Hora: 7:00 p.m. Ingreso libre.

Marc Bernabé: Aprender japonés a través del manga. El escritor y traductor español Marc Bernabé nos visita para enseñarnos una nueva manera de aprender un idioma tan complejo y rico como el japonés. En esta ocasión usará el manga como herramienta de aprendizaje, ya que con sus recursos gráficos y textuales, nos ayudará a sumergirnos en un apasionado proceso. Organizan: Embajada de Japón y Asociación Peruano Japonesa. Auspicia: Fundación Japón. Día: Miércoles 8 de marzo. Hora: 7:30 p.m. Lugar: Auditorio Dai Hall. Centro Cultural Peruano Japonés, Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María.

Teatro familiar

“La granja de la gallinita pintadita”. Sendar Producciones nos presenta esta divertida y aleccionadora historia para grandes y chicos. Día: viernes 10 y sábado 11 de marzo. Lugar: Auditorio ICPNA Lima Centro (Jr. Cuzco 446). Hora: 5:00 p.m. Boletería: S/20 y S/.15.

Exposiciones

“Las edades de la piedra. Silvia Westphalen”. Las edades de la piedra son también las edades de Silvia Westphalen. Esta exposición antológica permitirá acercarnos a una trayectoria artística muy particular en el medio, marcada por la fidelidad al material que viene redescubriendo desde inicios de la década de 1980: la piedra. La versatilidad de la artista dialoga con la de esta materia, con cuyas transformaciones a lo largo del tiempo ha sabido constituir un lenguaje personal y sólido, con el cual ha interpretado su relación con la naturaleza, con el cuerpo, su país y el tiempo. Curaduría: Eliana Otta. Lugar: Galería Germán Krüger Espantoso (Av. Angamos Oeste 120). De martes a domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p. m. Hasta el 9 de abril. Ingreso libre.

Dibujo

Bruno Zeppilli. Los dibujos de este artista no pretenden representar la realidad circundante, aunque esta se encuentre implícita en su mirada. Sus propósitos son otros y tienen que ver más con la exploración del paisaje del alma, con secretas pulsiones que libran una sorda batalla en el interior del individuo. De ahí que su obra sea una propuesta intrigante. Hora de inauguración: 7:00 p.m. Lugar: Galería ICPNA Miraflores (Av. Angamos Oeste 120). Hasta el 12 de marzo. Ingreso libre.

Festival

28.º Festival Internacional de guitarra. Unos de nuestros más celebrados encuentros musicales llega a su vigésimo octava edición. En esta oportunidad nos acompañan guitarristas de Estados Unidos, Paraguay, República Checa, Brasil, Uruguay, México, Venezuela, Italia, Chile y Perú, acompañados de nuevos valores de la guitarra peruana. Como ya es tradición, el sábado tendremos una Noche de Guitarras del Mundo. Día: Del 13 al 17 de marzo. Auditorio ICPNA Miraflores. 7:30 p. m. S/30 y S/20 (lunes a viernes), S/50 (sábado).

Quinto gran encuentro femenino de música peruana.Por primera vez en el ICPNA, este festival que muestra lo mejor de la música nacional hecha por mujeres. Cada día un género distinto. 7:30 p. m. Lunes, martes y miércoles: S/20. Jueves de clausura: ingreso libre. Preventa: S/15. Días: 7, 8 y 9 de marzo. Auditorio ICPNA Lima Centro.

Lectura

Lectura de poesía a micrófono abierto. El miércoles 8 de marzo, Celebrando el Día de la Mujer, el público podrá leer poemas de Magda Portal, Blanca Varela, Carmen Ollé y Victoria Guerrero. Además, se realizará impresiones en serigrafías con poemas de estas autoras. La actividad se realizará en el frontis de la Casa de la Literatura Peruana. Hora: de 4:30 a 6:30 p.m. (Nota: el martes 7 y jueves 9 habrá otros recitales con poetas invitadas. Consulte la agenda en PDF)

Mito de la nación uitoto: El verano y la lluvia. El viernes 10 de marzo, a las 7:00 p.m., la Casa de la Literatura presentará la edición bilingüe de El verano y la lluvia, libro que recoge un mito de la tradición literaria de la nación Uitoto que ha sido narrada por miembros de dicha comunidad. Autores: Martha y Nereyda López, Santiago y Rember Yahuarcani. Presentan: Milagros Saldarriaga, Natalia Majluf, Santiago y Rember Yahuarcani.

El viernes 10 de marzo, a las 7:00 p.m., como parte de las actividades en torno a nuestra exposición permanente Intensidad y altura de la literatura peruana, se presentará esta charla que tendrá como invitada a la actriz Teresa Ralli, reconocida por su participación en el grupo Yuyachkani.

Pintura

Muestra colectiva de pintura de Bellas Artes. Una nueva generación de artistas peruanos egresados de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú en el 2016 plasma con una visión diferente sus memorias y experiencias para acercar el arte a la comunidad. Cada artista experimenta con las técnicas tradicionales y digitales para confluir en un lenguaje pictórico propio. Día: Del 6 al 31 de marzo, 7:00 p.m. Horario: De lunes a domingo de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Lugar: Hall de Exposiciones. Centro Cultural Peruano Japonés, Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María.

Tango

D’Otra Esquina: Práctica abierta de tango. El profesor Benjamín Bonilla invita a participar de esta clase abierta donde aprenderán los pasos básicos de este maravilloso baile argentino. Los asistentes pueden practicar con una pareja de libre elección y al final disfrutar de una sesión de baile abierto. Día: Viernes 10 de marzo. Hora: 8:00 p.m. Lugar: Auditorio Jinnai, Centro Cultural Peruano Japonés, Av. Gregorio Escobedo 803, Res. San Felipe, Jesús María. Colaboración: S/. 5.00