Ranking de los libros más vendidos

1. 5.- El motel del voyeur

Autor: Gat Talese

Editorial Alfaguara

Precio: 59 soles



Poco antes de la publicación deLa mujer de tu prójimo,Gay Talese recibió una carta de un misterioso hombre de Colorado que le hacía partícipe de un secreto sorprendente: había comprado un motel para dar rienda suelta a sus deseos devoyeur. En los conductos de ventilación había instalado una «plataforma de observación» a través de la cual espiaba a sus clientes.

Talese viajó entonces a Colorado, donde conoció a Gerald Foos y pudo comprobar con sus propios ojos la veracidad de la historia. Además, tuvo acceso a algunos de sus muchos diarios, pero Foos había sido también testigo de un asesinato, y no lo había delatado. Tenía, pues, muchos motivos para permanecer en el anonimato, y Talese pensó que esta...

2. Nujeen

Autor: Mustafa, Nujeen

Editorial:Harper Collins

Precio: 69 soles

La galardonada periodista y el coautora del best seller del New York Times I Am Malala, Christina Lamb, ahora narra la inspiradora historia real de otra extraordinaria joven héroe: Nujeen Mustafa, una adolescente que nació con parálisis cerebral, cuyo agotador viaje en una silla de ruedas desde Siria asolada por la guerra a Alemania es una impresionante historia de fortaleza, firmeza y esperanza que pone rostro a la crisis humanitaria más grande de nuestro tiempo, la crisis de refugiados sirios.

3. Principios que funcionan

Autor: Colin Powell

Editorial: Haper Collins

Precio: 79 soles



Este libro es una colección de lecciones y anécdotas personales que han formado la carrera en el servicio público del general de cuatro estrellas y anterior Secretario de Estado Colin Powell. Encontramos las "trece reglas", notas que él ha acumulado en su escritorio. Las reglas cortas y sencillas de Powell salen a la luz al revelar historias personales que presentan y amplían sus principios para el liderazgo.En el trabajo y en la vida, Powell escribe "es el gesto humano lo que cuenta".

4. Los herederos de la tierra

Autor: Idelfonso Falcones

Editorial:Grijalbo

Precio: 89 soles

Diez años después de La catedral del mar, Ildefonso Falcones regresa de nuevo a ese mundo que tan bien conoce, la Barcelona medieval. Y lo hace recreando una vez más a la perfección esa efervescente sociedad feudal, prisionera de una nobleza voluble y corrupta, y la lucha de un hombre por salir adelante sin sacrificar su dignidad. Ambientada en el siglo XIV, nos encontramos con una gran novela sobre la sobrevivencia de un joven en esta época marcada por la dificultad de cumplir los sueños.

5. El viento de las horas

Autora: Ángeles Mastretta

Editorial: Seix Barral

Precio: 89 soles



Ángeles Mastretta nos hace partícipes del legado de los días evocando los detalles más cotidianos y al mismo tiempo más preciados de este mundo palpitante y generoso que nos rodea. Aquí se reviven emociones que hacen que el tiempo se dilate y reflexiones en torno a grandes temas universales como la juventud, la belleza, el amor, la muerte y, sobre todo, el paso inevitable de los años. Es una celebración de la alegría de sentirse vivos, de la dicha extraordinaria de dejar que la vida pase, de la necesidad de disfrutar de los placeres de la existencia.