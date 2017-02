Bob Dylan se pone nostálgico y graba triple álbum con las viejas canciones de Sinatra

La nostalgia nunca muere. El jueves 30 de abril de 1953, en los estudios del sello Capitol de la megalópolis de Los Ángeles, Frank Sinatra grabó la balada “Don’t Worry About Me”, y luego, el miércoles 9 de diciembre del mismo año, registró el título “I Could Have Told You”. Por caprichos de la disquera, recién el miércoles 14 de abril de 1954 se lanzó a las tiendas un sencillo de 45 revoluciones con ambas canciones. Casi 64 años después, “Pude habértelo dicho” (I Could Have Told You) ha sido elegida por Bob Dylan para anunciar la publicación de Triplicate (2017), una colección de 30 temas de grandes compositores estadounidenses que se convirtieron en clásicos con historias de amores irresueltos, ausencias inconsolables y soledades incomprensibles.

El tema fue incluido por primera vez en un álbum de Sinatra en 1991, como “bonus track” de una reedición de No One Cares (A nadie le importa), publicado originalmente en 1959 y considerado como uno de los discos más hondamente melancólicos y dolidos de La Voz. Dylan escogió “I Could Have Told You”, de los compositores Carl Sigman y Arthur Williams, para hacer público que su triple álbum sigue la misma senda de los exitosos predecesores títulos Shadows In the Night (2015) y Fallen Angels (2016).

Son 30 canciones seleccionada del amplio reportorio de Frank Sinatra –con temas de los años 30, 40, 50 y 60-, divididas en tres partes según las temáticas de los contenidos: ‘Til The Sun Goes (Hasta que amanezca), Devil Dolls (Muñecas endemoniadas) y Comin’ Home Late (Llegar tarde a casa).

Por los títulos escogidos es fácil comprender que Bob Dylan no sólo es un profundo conocedor de la música de Sinatra sino también pone al descubierto una inclinación por las grabaciones más melancólicas del cantante de ojos azules, lo que explica que una parte importante de los títulos de Triplicate corresponden a álbumes como Where Are You? (1957), No One Cares (1959) September of My Years (1965) y Point of Not Return (1962).

Dylan ejecuta joyas de Sinatra como “Stormy Weather”, “My One and Only Love”, “That Old Feeling”, “September of My Years”, “As Time Goez By” –un tema del largometraje clásico “Casablanca”-, “How Deep uis the Ocean”, “P.S. I Love You”,”Here’s That Rainy Day”, “Sentimental Journey” y “You Got to My Head”, entre otras.

De todas las canciones del tripe álbum del premio Nobel Bob Dylan, “It’s Funny to Everyone but Me” es la más antigua que grabó Frank Sinatra, en 1939, en plena Segunda Guerra Mundial.

Por supuesto, Sinatra no fue el único que cantó los temas elegidos por Dylan, pero digamos que sonaron mucho o se hicieron famosas cuando las grabó.

Para asegurarse que el sonido reproduzca el estilo de la época, Dylan se ha encargado personalmente de toda la producción bajo el seudónimo de Jack Frost. Triplicate es el álbum número 38 de la carrera del cantautor estadounidense, quien rinde tributo a un cantante por el que siempre reconoció una devoción inquebrantable. Algo que se nota rápidamente tema por tema. La nostalgia atrapa tarde o temprano, de noche o de día, no tiene horario ni fecha en el calendario.

El estreno del triple disco está previsto para el 31 de marzo.