Jazzista Kenny Wesley llega al Perú para ofrecer conciertos en distintas ciudades del Perú

Está anunciado. El compositor, pianista y vocalista de jazz Kenny Wesley visitará al Perú para ofrecer concierto en distantas ciudades de nuestro territorio. El artista estadounidense llegará a nuestro país gracias a la Embajada de Estados Unidos en coordinación con el programa American Music Abroad.

Según la nota de prensa de la Embajada de EEUUU, Kenny Wesley se presentará en el Teatro Ollanta de la Universidad Nacional de Cajamarca el 30 de enero a las 7 p.m., en el Auditorio de la UNIFÉ en Lima el 1 de febrero a las 7 p.m. y en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) de Chincha el 2 a las 7 p.m.

En el concierto en Lima también se entregará los premios “U.S.–Perú Alumni Awards”, un reconocimiento a los miembros más destacados de la Red de Becarios de la Embajada de Estados Unidos en el Perú.

Wesley tiene tres proyectos musicales aclamados, numerosos elogios, colaboraciones, recopilaciones y actuaciones de alto perfil, incluido un triunfo como finalista (y único representante de Estados Unidos) en el concurso vocal del Festival de Jazz de Montreux, en 2013.

Asimismo, ha estampado su sello en el floreciente movimiento de la música moderna. Sus canciones, que fusionan elementos de electrónica, jazz, funk, clásico, folk y góspel, han sido destacadas en la radio, el cine y la televisión, incluso en la serie de la cadena FOX “So You Think You Can Dance.”

Acompáñanos a un encuentro musical de pop, soul, jazz y funk en el inicio del mes de la historia afroestadounidense: “Summer Beats”. Acompañarán a Kenny los músicos Dennis Turner (bajo), Dante Pope (percusión) y Zachary Cutler (guitarra). No faltarán sus temas más representativos “Feels good”, “Missin’ you” y “Won’t let it go”. El ingreso a los conciertos es gratuito.

En el concierto del 1 de febrero en el Auditorio de la UNIFÉ (Av. Los Frutales 954, La Molina. Lima), la cantante y compositora peruana Gala Brie compartirá temas de su primer disco “Intensos instantes”, entre ellos “Me voy haciendo realidad” y “Si tienes que hacerlo, hazlo”.